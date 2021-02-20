Герой шоу "Холостяк", радиоведущий Никита Добрынин, показал свой торс

Недавно Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова рассказали о том, что ждут ребенка, пишет Politeka.net.

Пара познакомилась на проекте "Холостяк", и набрала массу фанатов. Сейчас оба активно ведут странички в Инстаграм, балуя поклонников самыми интересными фото.

В этот раз Добрынин появился обнаженным по пояс. Радиоведущий сверкнул стальным прессом. Свободные штаны прибавили образу некой легкости.

В таком виде Никита любовался закатом солнца на берегу. Удивительная природа открывалась впереди него.

В посте Добрынин попросил подписчиков подарить друг другу лайки, а также оставить комментарии под его постами.

"Оставлять можно сколько угодно комментариев. Огромная просьба: если выполнили задание других участников, отвечайте им «Готово». Это ускорит ответную реакцию🔥. Чтобы не потерять пост, не забьете сохранить его😉. Начнём?!", - написал "Холостяк".

За час пост собрал почти 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети в основном выражали желание получить побольше лайков, но нашлись и те кто оценил торс звезды.

"Как же Даше повезло быть с таким красавчиком", - написала одна из поклонниц.

Напомним, на проекте "Холостяк" после первой встречи с Дашей Квитковой, Добрынин, посчитал ее неискренней и хотел даже распрощаться с ней. Однако друзья отговорили его выгонять девушку из проекта, а позже между парой возникла искра.

Теперь влюбленные женаты и ждут мальчика.

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