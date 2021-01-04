Ведущий нашумевшего украинского шоу «Холостячка» Григорий Решетник похвастался своей роскошной женой Кристиной

Шоумен показал яркое фото с выхода в свет со своей супругой в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке пара позирует на одном из праздничных мероприятий. По такому случаю оба оделись соответственно. Так, на самом Решетнике стильный черный костюм с бабочкой.

В свою очередь, его супруга выбрала для выхода в свет оригинальное черное мини-платье. Наряд состоит из двух слоев крупных оборок. Открытые плечи и глубокое декольте сделали образ девушки более легким и воздушным, прибавив ей женственности. Кристина дополнила свой образ туфлями на высоком каблуке и стильным клатчем.

«Та, что вдохновляет и поражает», - подписал фото ведущий.

Его поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«шикарная пара», «Такое ощущение что Кристина юбку вместо платья одела», «Такие классные вы просто невероятно красивые», «Очень элегантные наряды», «Как вы гордитесь своей женой, это невероятно!», «Вы невероятные!! Я вашей парой восхищена!», «украинская Мадонна», «Какие вы настоящие и красивые счастья вашей семье», «Идеальная пара. Люблю Вас. Приятно наблюдать за Вами!) Настоящая семья, которая понимает семейные ценности!», - пишут люди.

Напомним, заросший ведущий "Холостячки" Решетник похвастался женой-красоткой и младшим сыном: "Я, малыш и королева".

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостячки" Решетник показал красавицу-жену и новорожденного сына: "И снова мальчик...".

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