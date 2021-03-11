Украинский сезон "Холостяка" стартовал на СТБ, 30 девушек пришли бороться за сердце Михаила Заливако, в Сети рассекретили, кто прорвется в полуфинал

Как передает Politeka.net, в сети показали, девушку, которая точно попадет до полувинала проекта. Это уже известная Джессика Чеги, стоит сказать, что только под фото Джессики Михаил поставил свой лайк.

В паблике реалити-шоу появились фото девушек, участниц проекта. Поклонники размышляют над тем, кому отдаст свое сердце Михаил Заливако, которого уже успела полюбить публика.

Возле фото одной из девушек появилось множество комментариев, ведь в Сети уже показывали кадры "знакомства с городом" Михаила и Джессики в Мукачево.

Напомним, Джессика владеет студией визажа, и местные жители засняли и "слили" в сеть видео съемок "Холостяка". По всей видимости, экс-участница венгерского "МастерШеф" Антония-Джесика Чеги, попала в фавориты новому участнику проекта Михаилу Заливако.

Согласно правилам реалити-шоу, знакомство с семьей девушки и городом, где она живет, происходит только в финальной части проекта.

Теперь уже известно официально, что Джессика принимает участие в 11 сезоне шоу "Холостяк"

Поклонники стали бурно обсуждать вероятную победу в проекте девушки.

"Та вже ми знаємо, що її з Михайлом знімали в Мукачево 😂👏", "Очень красивая девушка. По первому эфиру не запомнилась, но раз дошла до 3-ки, значит понравилась холостяку", "Дівчина гарна, як з обкладинки журналу 😮але не факт що буде з ним", "Самая красивая участница, а самое главное - натуральная)", "Нереально гарна 😍♥️♥️🔝💯", "Ну що, на перший погляд красива дівчина, будем спостерігати, що буде далі 😍😍", "Миша лайкнул только это фото, а это значит, что...", - зрители оказались самыми настоящими детективами, и так много рассекретили.

Остается теперь узнать, правдивы ли догадки, которые построили поклонники шоу.

Напомним, что капризная красотка закатила сцену "Холостяку" Заливако, оставшись наедине: "Я страдаю!".

Как сообщала Politeka, «холостяк» Заливако вскружил голову томным видом, заинтриговав поклонниц: «А роза кому?».

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" слился в горячем поцелуе с участницей-красоткой в первом же эфире, Ульянова не сдержалась: "Ого!"