Герой 11 сезона шоу "Холостяк", 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако впечатлил физической формой
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал очень милый снимок, на котором позировал с одной красной розой. Мужчина продемонстрировал свою идеальную физическую форму, хоть и был полностью одет. Зеленый свитер соблазнительно обтянул его накачанные руки, спину и грудь, сделав акцент на железном торсе.
Стоит отметить, что вид у Заливако был очень спокойный, и, одновременно, томный.
«Дорогие дамы, с праздником Вас! Будьте всегда женственными и любимыми, а счастье у вас будет и так, вы этого достойны! Без Вас, не было бы настоящей, вкусной жизни!», - подписал фото Заливако.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Сын легендарного Григория Чапкиса показал свои киевские "хоромы", которые бросил ради США: "Это безумие..."
Подопечная Потапа Мишель Андраде поразила новыми экспериментами со внешностью: "Похожа на..."
В Киеве расправились с женщиной-инспектором полиции, более 40-ка ножевых: "При себе у погибшей было..."
Горе в семье самой богатой певицы Украины, довела до слез своим прощанием: "Спасибо за 13 лет..."
В комментариях десятки поклонниц оставили свои отзывы на фото.
«Спасибо большое, но и без Вас тоже не было бы и нас», «Тигр», «Спасибо большое зайка, ты самый красивый», «Спасибо большое, а роза то кому?», «Такой мишка», «Какой красивый мужчина», «Кому роза предназначена?», - пишут пользователи сети.
Михаил Заливако стал 11-м украинским холостяком. Он пришел на проект, чтобы найти свою любовь.
Напомним, что «Холостяк» Заливако растопил сердца фанаток нежностью к 99-летней бабушке: «Это восьмое чудо света».
Как сообщала Politeka, правила "Холостяка" резко изменили, Заливако оказался очарован сразу всеми участницами шоу: как выглядят красотки.
Также Politeka писала, что новый "Холостяк" слился в горячем поцелуе с участницей-красоткой в первом же эфире, Ульянова не сдержалась: "Ого!".