Герой 11 сезона шоу "Холостяк", 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако впечатлил физической формой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал очень милый снимок, на котором позировал с одной красной розой. Мужчина продемонстрировал свою идеальную физическую форму, хоть и был полностью одет. Зеленый свитер соблазнительно обтянул его накачанные руки, спину и грудь, сделав акцент на железном торсе.

Стоит отметить, что вид у Заливако был очень спокойный, и, одновременно, томный.

«Дорогие дамы, с праздником Вас! Будьте всегда женственными и любимыми, а счастье у вас будет и так, вы этого достойны! Без Вас, не было бы настоящей, вкусной жизни!», - подписал фото Заливако.

В комментариях десятки поклонниц оставили свои отзывы на фото.

«Спасибо большое, но и без Вас тоже не было бы и нас», «Тигр», «Спасибо большое зайка, ты самый красивый», «Спасибо большое, а роза то кому?», «Такой мишка», «Какой красивый мужчина», «Кому роза предназначена?», - пишут пользователи сети.

Михаил Заливако стал 11-м украинским холостяком. Он пришел на проект, чтобы найти свою любовь.

Напомним, что «Холостяк» Заливако растопил сердца фанаток нежностью к 99-летней бабушке: «Это восьмое чудо света».

Как сообщала Politeka, правила "Холостяка" резко изменили, Заливако оказался очарован сразу всеми участницами шоу: как выглядят красотки.

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