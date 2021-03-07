"Холостяк" Михайло Заливако буде спілкуватися відразу з 29 красунями, які прийшли заради нього на проект

П'ятого березня відбулася прем'єра першого ефіру 11-го сезону «Холостяка», головним героєм якого став Михайло Заливако. У першому ефірі чоловік познайомився з багатьма дівчатами-претендентками на любов чоловіка і перемогу у фіналі.

Зараз сам чоловік зайнятий бізнесом, активно розвивається і вирішив також знайти свою любов. За його словами, він шукає дівчину, яка була б зацікавлена в активному відпочинку, персональному розвитку своїх здібностей, а також «холостяк» сподівається зустріти дівчину, яка б його дійсно зацікавила своєю поведінкою. Представляємо вашій увазі перші фото учасниць.

Справа в тому, що на проект прийшло 26 дівчат і всі вони отримали троянди. Таким чином Михайло порушив правила проекту і дав шанс кожній дівчині.

"Насправді, необхідно поспілкуватися індивідуально з кожною, щоб зрозуміти, чи є у нас майбутнє. Щоб зробити вибір, першого враження недостатньо, адже воно може бути помилковим. І у мене має бути час", - пояснив своє рішення Михайло.

Заради того, щоб спілкуватися з усіма і дійсно познайомитися, чоловік навіть Холостяк запропонував другий будинок, куди поїхали всі залишилися дівчата з вечірки.

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