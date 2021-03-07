"Холостяк" Михаил Заливако будет общаться сразу с 29 красотками, которые пришли ради него на проект

Пятого марта состоялась премьера первого эфира 11-го сезона «Холостяка», главным героем котого стал Михаил Заливако. В первом эфире мужчина познакомился со многими девушками – претендентками на любовь мужчины и победу в финале.

Сейчас сам мужчина занят бизнесом, активно развивается и решил также найти свою любовь. По его словам, он ищет девушку, которая была бы заинтересована в активном отдыхе, персональном развитии своих способностей, а также «холостяк» надеется встретить девушку, которая бы его действительно заинтересовала своим поведением. Представляем вашему вниманию первые фото участниц.

Дело в том, что на проект пришло 26 девушек и все они получили розы. Таким образом Михаил нарушил правила проекта и дал шанс каждой девушке.

«На самом деле, необходимо пообщаться индивидуально с каждой, чтобы понять, есть ли у нас будущее. Чтобы сделать выбор, первого впечатления недостаточно, ведь оно может быть ошибочным. И у меня должно быть время", — объяснил свое решение Михаил.

Ради того, чтобы общаться со всеми и действительно познакомиться, мужчина даже Холостяк предложил второй дом, куда уехали все оставшиеся девушки с вечеринки.

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