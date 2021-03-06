Вчора, п'ятого березня пройшов перший ефір "Холостяка", головним героєм якого став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако

На першій же вечірці-знайомстві чоловік повинен був познайомитися з потенційними претендентками на»його серце". Щороку Холостяки робили свій вибір на користь 15 дівчат, а решта 10 покидали проект. Але Михайло правила порушив і деякі отримали троянду ще до церемонії.

Підкорювати Холостяка також прийшла і Анна Богдан (колишня дружина екс-керівника офісу Президента), чим вразила мережу. Однак головною новиною вечора стала молода 22-річна Анна Гузєєва, яка приїхала на зустріч з луком і вирішила навчити Холостяка стрільбі.

Спеціально для цього вона розташувала на мішені два конверта з різними завданнями і Холостяк потрапив в обидва. На одному з них було написано завдання від Анни - "поцілунок мене". Михайло виконав бажання дівчини.

Однак в мережі цей вчинок жорстко засудили, адже такого одкровення ще не було ні в одному шоу – перші поцілунки чоловіки зазвичай «роздаровували» в більш пізніх випусках. Від коментаря не втрималася навіть побілителька попереднього "Холостяка" Даша Ульянова, написавши " Ого!"з здивованим смайликом.

"Не дарма прийшла з цибулею і стрілами, відразу націлилася в сердечко!""Ого, як занадто швидко 🤦; наступний сезон буде з постільних сцен починатися😁; Ого 😦; відразу цілуватися 😬; занадто швидко він погодився на поцілунок, капець; де жіночність, де гордість ?... печалька)) як кулі в більярді куди кий холостяк заб'є туди вони і котяться (((((; Ого таке вперше в проекті😮; занадто доступно не цікаво».

Разом з тим, Заливако розповів, який його ідеал дівчини.

"Є таке класне поняття»рersonality". Особистість! Вона може бути в чомусь унікальна, тому що ми завжди зупиняємо погляд на те, чого ніколи не бачили, і те, що нас чіпляє. Ми завжди реагуємо на щось незвичайне. Йдеш по місту, проїхала жовта машина ― і ти раз-звернув на неї увагу. Так само і тут. Це все емоції", - поділився Холостяк.

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