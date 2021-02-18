Герой 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако зворушив мережу сімейними фото

Як передає Politeka.net, 31-річний бізнесмен з Харкова показав фото зі своєю бабусею, якій виповнилося 99 років.

"Тебе я можу слухати вічно❤ 99 років гордості! Мій Герой», - підписав кадри Михайло.

Відзначимо, користувачів мережі захопило не тільки ніжне ставлення «Холостяка» до бабусі, але і те, як вона чудово виглядає в своєму овозрасте.

"Це чудово!!!😍 міцного здоров'я бабусі", "Стільки доброти і мудрості у бабусі! Її історія захоплює! Років життя", "Взагалі не виглядає на 99", "Дуже трепетно і шалено мило", "Бабуся у тебе це восьме чудо світу!», - пишуть у коментарях.

Також фоловери Михайла Заливако бажають здоров'я його бабусі.

"Здоров'я бабусі і вам дуже пощастило, що поруч така дорога серцю людина", "Дай Бог бабусі здоров'я ❤️ці люди наше все ❤", "Яке щастя, коли жива бабуся!!!! міцного здоров'я!!!!», «Розплакатися. Як тобі пощастило, міцного здоров'я бабусі", "Скільки тепла на цих фото", - пишуть під фотографіями.

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