Герой 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако растрогал Сеть семейными фото

Как передает Politeka.net, 31-летний бизнесмен из Харькова показал фото со своей бабушкой, которой исполнилось 99 лет.

«Тебя я могу слушать вечно❤ 99 лет гордости! Мой Герой», - подписал кадры Михаил.

Отметим, пользователей Сети восхитило не только нежное отношение «Холостяка» к бабушке, но и то, как она замечательно выглядит в своем овозрасте.

«Это прекрасно!!!😍 крепкого здоровья бабуле», «Столько доброты и мудрости у бабушки! Ее история восхищает! Многих лет жизни», «Вообще не выглядит на 99», «Очень трепетно и безумно мило», «Бабушка у тебя это восьмое чудо света!», - пишут в комментариях.

Также фолловеры Михаило Заливако желают здоровья его бабушке.

«Здоровья бабушке и Вам очень повезло, что рядом такой дорогой сердцу человек», «Дай Бог бабульке здоровья ❤️Эти люди наше всё ❤», «Какое счастье, когда жива Бабушка!!!! крепкого здоровья!!!!», «Прослезилась. Как тебе повезло, крепкого здоровья бабушке», «Сколько тепла на этих фото», - пишут под фотографиями.

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