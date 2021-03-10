На одном из украинских телеканалов стартовал новый сезон шоу "Холостяк"

Героем новых выпусков стал бизнесмен Михаил Заливако, пишет Politeka.net. Парень уже встретился с участницами шоу и особое внимание привлекла одна из девушек - 23-летняя Лола.

Казалось, красотка ведет себя странно, поэтому Михаил пригласил ее на разговор тет-а-тет. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В разговоре с молодым человеком участница рассказала, что ее воспитывали дедушка с бабушкой, которые ее балуют по сей день. Пожилая родственница подарила внучке шубу, а также бабушка с дедушкой купили Лоле квартиру.

Кроме того, наедине красотка рассказала и инитимные детали - из-за нервов перед встречей с "холостяком" у нее начались "женские дни", поэтому она чувствует нехорошо и даже сама себя раздражает. Красотка расплакалась.

"Я страдаю сейчас сижу", - рассказала Лола.

Михаил после общения с девушкой все же подарил ей розу и она продолжит участие в шоу.

За три часа отрывок шоу собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев:

"Просто опозорила город Ровно 😂🤦🏼♀️ очень важная информация, которую нужно знать мужчине, тем больше Холостяке на первой встрече 😂😂😂", "В голове моей опилки, Да, да, да.😂😂😂 Не беда!", "Ужас! Михаилу респект, я не знаю как он сдержался, чтобы не на грубить! Настоящий мужчина! 🔥", "Это капец! Отпустите девочку пусть дома лежит на диване и смотрит "Холостяк".

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