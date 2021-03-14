Новый герой реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако покорил участниц харизмой и необычным взглядом

Второй эфир принес немало сюрпризов, как поклонникам шоу, так и самим участницам, ведь главный герой не стал мелочиться и активно общался со всеми девушками на проекте. Так как их было много, кто-то покидал шоу прямо после свидания, не дожидаясь церемонии роз.

Несмотря на это, девушки все же были покорены мужчиной и в личных интервью все время повторяли одно и тоже самое.

«Холостяк. эксклюзивное видео. Вы видели эти голубые глаза? На Первой вечеринке только и были разговоры о глазах Михаила. А на что вы при первой встрече обращаете внимание?», - подписали на фан-странице ролик с интервью участниц.

«На самом деле, холостяк конечно в этом сезоне – это одно везение. Ох, глаза - о боже, вы видели какие у него глаза, эти глаза реальные? Не передать эмоции мои, когда я увидела его», - сказала одна из участниц.

«Нет, вы видели эти глаза? Я посмотрела ему в глаза и все, все. Я просто дрожала», - отметила еще одна красавица.

«Голубые, красивые и прекрасные глаза. В них хочется просто утонуть», - продолжали нахваливать Холостяка молодые участницы.

Изначально на шоу пришло довольно много красавиц и Михаил Заливако – главный герой этого сезона, не стал отказывать девушкам в первых встречах.

Однако, после того, как прошли на индивидуальные и групповые свидания, мужчина уже смог сделать свой выбор. Сразу девять участниц покинули проект:

«Прогнал самых красивых, я в шоке; Хорошие, еще найдут любовь; Решение холостяка ,вообще не понятно; Все одинаковые, как инкубатор... ; Сразу так много девочек отсеял. Хм... Раньше такого не было; Нормально так выгоняет; Визитка шоу, у барышень, губы)))); Но, всё просто - покорило кокетство Кати; Будто он с "силиконом" хочет семью», - сказали поклонники.

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