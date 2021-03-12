Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова рассказала о личной жизни во время беременности

После того, как девушка объявила о своей беременности, ее постоянно засыпают различными вопросами, касающимися личной жизни, подготовки к рождению сына и многое другое. Чтобы не повторять одно и то же несколько раз, Квиткова публикует ответы в Инстаграм.

Так, девушка показала себя, после того, как заметно поправилась в первой половине беременности, а затем заговорила о личном. Даша честно сказала о том, что это нормально вести половую жизнь и разнообразия у них хватает, также девушка посоветовала обо всех таких вопросах консультироваться с самим доктором.

После девушка удивилась вопросу о том, планировала ли она беременность или «так получилось?»: «Ну почему пишите вы, а стыдно мне?» - заявила Квиткова. Также девушке пришлось показать, какие ответы ей также пишут хейтеры.

«Да ничего себе, тебя поперло… Бедра просто ужас!» - написал пользователь. На что девушка в юморной манере «умилилась» словам и поблагодарила за гневные слова, не желая реагировать на негатив.

Сама Даша пару дней назад уже отметила, что пока еще учится принимать те изменения, что происходят в ее теле, ведь сейчас она уже набрала более десяти килограмм, что удивило поклонников.

А в профиле девушка показала милое видео с преображением и показала, как изменилась ее фигура. В топе, брюках и теплой кофте Квиткова покорила фанатов:

«Как быстро растете; Вы прекрасна; Дашенька, вам очень идёт беременность; Красотка; Дашуня-красуня; Такая нежная; Красотка наша Дашунька; Красотка ; Потрясающая молодая мамочка! 🤍; Вауууу🔥красотка; Очень красивая; Сладкий пузик; Красотка; Дашуля, ты - вдохновение!», - отвечают в сети.

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