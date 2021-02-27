Герой девятого сезона шоу "Холостяк", телеведущий и бизнесмен Никита Добрынин, поделился трогательным фото с женой

Несколько дней назад пара Никита и Даша отправились на отдых в Египет, где хорошо проводят время. Так как девушка находится на пятом месяце беременности они выбрали не очень активный отдых, нежась у бассейна и гуляя по пляжам. Не забывают звезды также делиться снимками в Инстаграм.

Так, Добрынин с супругой решил провести фотосессию на территории гостиничного комплекса, поэтому вместе опубликовали стильные кадры после в Инстаграм.

Для съемки беременная Даша Квиткова надела полосатый светлый купальник, который выгодно подчеркнул большой животик. А вот Никита Добрынин позировал в темных шортах с обнаженным торсом.

«Напиши в комментариях с какими эмоджи у тебя ассоциируется наше фото😺» - Написал мужчина под фото.

Поклонники разу ответили: «Смотрите, какая счастливая семья в ожидании чуда; Красивые❤; Любовь❤️семья; Любовная любовь❤; Замечательные❤️; очень нежно❤️; Хорошенькие❤️; бодрят, но не Нескафе))); мне нравится этот взгляд; сплошная гармония; какие большие уже».

Также Никита решил рассказать об операции, которую ему пришлось сделать из-за неосторожности во время занятия серфингом. Как оказалось Никита также, как и многие другие звезды, стал жертвой морских ежей и проколол себе ногу.

«Произошла тогда неприятная история. Я путешествовал по Шри-Ланке и решил заняться серфингом. Катался, стал на такого вот ежа и пришлось в итоге дробить и разрезать пятку, чтобы достать эти иглы… Было очень неприятно и ото очень больно», - вспоминает Никита, показывая морских ежей на берегу.

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