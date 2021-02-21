Беременная победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным Даша Квиткова рассказала, что покидает Украину с мужем совсем скоро
Несколько недель назад пара отправилась на Мальдивы, где провела замечательный отпуск и объявила о беременности Даши. После того, как Никита с женой вернулись домой, они решили объявить пол ребенка при помощи сюрприз-вечеринки и после показали подарки, которые получили от близких.
Несмотря на свое положение, Даша продолжает заниматься своими проектами, удивлять рассказами о том, как планирует покупки и многое другое. После того, как Никита уладил некоторые дела, он вместе с женой поделился несколькими роликами в Стори.
В видео Даша в теплой куртке и без макияжа позировала перед магазинчиком, рассказывая о своем будущем путешествии:
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«Уже не могу дождаться! В воскресение с собранными вещами улетаем, ура!», - сказала Даша, покрутившись на камеру. При этом девушка не стала рассказывать, куда она планирует отправиться с супругом.
До этого сам Никита призвал подписчиков не спешить в отношениях и искать настоящую любовь: "Не бойтесь пока быть одни🤞🏼. Ешьте в одиночестве, ходите на свидания, спите в одиночестве. В процессе вы узнаете о себе ещё больше. Вы будете расти, вы поймете, что вас вдохновляет, вы будете создавать свои собственные мечты, укрепляться в своих убеждениях".
Поклонники звездной пары в комментариях восхитились как снимком, так и проникновенными словами Добрынина: "Какое красивое фото ❤️😍; Самые искренние 😍 вы крутые 🔥 желаю пронести этот трепет к друг другу через всю жизнь 💜; Бомбецкое фото, как по мне лучшее из лучших; До мурашек".
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