Даша Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, откровенно рассказала о своем возрасте и преждевременных родах

Блогер, счастливая беременная Даша Квиткова в сторис Instgaram в рубрике «Давай знакомиться» рассказала пикантные подробности о своем возрасте, планировании ребенка и о том, что сама появилась на свет недоношенной, в шесть месяцев. Об этом пишет Politeka.net.

Даша Квиткова является успешным блогером, на ее страничку подписано более 1,7 миллионов человек. Девушка постоянно радует фанатов подробностями своей жизни, и регулярно выдает фанатам ту информацию, которая их интересует. Для этого, Даша в сторис завела традиционную рубрику, где отвечает на все вопросы фанатов.

В этот раз Даша рассказала немного о своей биографии. Она написала, что ей 22 года, а в 2021 году исполниться 23. Девушка родилась в Одессе, но уже 17 лет живет в Киеве, вместе со своими родителями. На вопрос подписчиков, выходила ли Даша замуж уже беременной, она подчеркнула, что ребенка они с Никитой запланировали.

"Я беременна 19 недель. Мы стали мужем и женой в мае 2020 года. Давайте посчитаем? Моя беременность была нами запланирована", - ответила блогер.

Девушка заявила, что если бы у них был страх, что поспешили с ребенком, то они бы не планировали своего сына.

Также Дашу спросили, как она научилась ощущать себя взрослой. Даша написала, что даже ее мама все время говорит "Даша всегда спешить жить." и рассказала подробности своего рождения. "Я родилась в 6 месяцев, потому что мне уже надо было", - рассказала Даша.

"Я чувствую себя взрослой и самостоятельной с 16-17 лет" - объяснила Даша и подчеркнула, что с каждым годом набирает мудрости, опыта и набивает свои шишки.

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