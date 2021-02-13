"Холостяк" Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова узнали пол будущего ребенка

Наконец-то для поклонников "Холостяка" Никиты Добрынина и его беременной жены Даши Квитковой наступила торжественная дата: пара узнала пол будущего ребенка. Счастливые моменты будущий папа показал в своем Instagram, пишет Politeka.net.

Никита Добрынин опубликовал видео, на котором он вместе с Дашей узнал пол будущего ребенка. Как известно, после последнего ультразвукового обследования конверт, где был указан пол малыша, пара передала своим друзьям, и теперь они, скорее всего, организовали интригующую вечеринку в эту честь.

На видео видно, как Даша Квиткова, едва сдерживая эмоции, подходит к огромному воздушному шарику черного цвета на котором по-английски написано мальчик или девочка. Под коллективный отсчет "раз, два, три" Даша и Никита лопают шар и из него на будущих родителей вылетает голубое конфетти.

В этот момент Никита Добрынин не уже может сдержать нахлынувших эмоций от осознания того, что через несколько месяцев Даша родит ему мальчика. Взволнованный папа радостно поднял руки вверх и закричал от счастья, а Даша в этот момент радостно смеялась и даже не могла устоять на ногах.

Никита Добрынин нежно и крепко обнял свою беременную жену и долго не мог ее отпустить, после чего он ласково поцеловал супругу в губы.

Поклонники пары в своих комментариях к видео начали поздравлять Никиту и Дашу с будущим сыном и отметили, что и ожидали такого результата.

"Класс", "Реакция у Никиты - победитель", "Класс!", "Поздравляю!!!", "Я так и думала! Счастья вам!!!", "Даша в шоке", "Я знала", "Класс, будет маленький Добрынин", "Поздравляю, пусть будет все хорошо у вас и у вашего малыша", "Очень счастлива за вас!", "Волновалась вместе с вами",- написали фолооверы к публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

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