Ксения Мишина покорила украинцев полетом на качели

Главная "холостячка" страны Ксения Мишина продолжает радовать поклонников яркими снимками с Доминиканы, где они с Александром Эллертом, покорившим сердце украинской актрисы, отдыхают вместе с детьми. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram Мишина показала фото "полета" на качели на огромной высоте.

"Полет вместе с @ellert_a ❤️💚", - написала под снимком Ксения.

На фото девушка раскачивается на качели, на высоте птичьего полета. Невероятно красивый вид очаровал фанатов Ксении. На такой экстремальный полет не каждый осмелится, а Ксения с улыбкой летит на высоте птичего полета совершенно без страховки.

Одним из первых фото прокомментировал коллега Ксении актер Тарас Цымбалюк. "Это Скадовск?" - пошутил актер.

"Ух, так страшно, не каждая на такое осмелится...", "Ксюша Не улітай від Елерта😁😁🤣😍", "Боюсь представить какой разрыв ожидается на 14-е февраля ❤️💚", "Какая Вы красивая, а главное счастливая! Будьте такой всегда❤️💚", "Нервно жду совместную фотку на день влюбленных ❤️", "Какая красота) я бы тоже так покаталась. 🔥 Было страшно?", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️👏👏ОГО🔥🔥", "Вау как круто 😍🔥Нериально👌", "Как это красиво! 😍 Ксю, ты ещё прекрасней❤️🙌", - написали взволнованные фанаты.

Стоит сказать, что Александр в своем сторис также прокомментировал фото Ксении оригинальным способом. Юморист "ответил" на вопросы поклонников, "а где же Эллерт", разместив во такой снимок:

Ранее Ксения в сторис выложила трогательное чувственное видео. Актриса смогла снять в сторис момент, когда, проснувшись утром, Александр Эллерт захотел поцеловать свою любимую. Он аккуратно наклонился к ней и начал ласково целовать Ксению в щечку и ушко, пока заспанная, но счастливая Мишина обнимала любимого за плечи.

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