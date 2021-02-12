Беременная победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным Даша Квиткова показала фигуру в новом образе

Как рассказала Даша несколько недель назад, за все время беременности она тогда набрала лишь три килограмма и на 15 неделе ее вес составлял всего 58 кг.

"Я взвешиваюсь утром, прежде чем начну пить, есть и много ходить. Перед беременностью я весила 55 килограмм, могла ограничивать себя в еде, придерживалась диет или пропускала приемы пищи", - говорила девушка.

Теперь же она рассказала, как изменилась ее фигура на пятом месяце беременности показала, что огромные джинсы, которые она купила ранее, теперь на нее в самый раз.

Девушка также отметила, что в этот день «созрел грейпфрут», говоря о том, какого размера примерно сейчас ее ребенок. Даша написала, что внутри нее растет крепкий человек и порадовалась своему животу.

"Как только узнала о беременности, сразу же отпустила все свои рамки. Да, я сейчас могу позволить себе съесть шпроты с крабовым салатом. Ну, а когда, если не сейчас, мне наслаждаться этой возможностью", - говорила Даша на отдыхе.

До этого девушка показала, как позировала в ярком купальнике посреди океана. Сидя на доске для серфинга с веслом, девушке удалось подчеркнуть и загорелое тело и округлившийся живот в целом.

«Берём максимум от последнего дня на Мальдивах☺️ Завтра домой, даже не верится, что засыпать мы будем уже в обнимку с нашим котом🥰», - написала Квиткова.

Поклонники сразу ответили:

«Как красиво беременная, животик, бедра округлились, женственно🎊; Даша, скажите пожалуйста, а в самом океане купаться разрешено?; Так вже видно животик🥰; Все хорошее должно быть дозировано, иначе оно обесценится!!!! 😁 а котик между прочим тоже уже соскучился 😉; Красотища😍; Как же красиво 😍; Беременная куколка Барби🤰😍; как героиня мультика - это первая ассоциация!❤️».

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