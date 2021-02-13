"Холостяк" Никита Добрынин, который скоро станет отцом, рассказал, какие желания возникают у его жены среди вечера

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм счастливый Добрынин опубликовал видео из лифта. Он решил поделиться с поклонниками откровением о времени, которое проводит с беременной женой Дашей Квитковой.

«Даша попросила купить: бананы, мороженое, мандарины, сок», - подписал видео Добрынин.

Он также отметил, что очень счастлив в такие моменты.

«Честно скажу, кайфую от этого времени, которое мы сейчас проживаем, когда (еще не ночью), но пришлось идти в магазин покупать мороженое, мандарины. И нам еще доставили еду. В общем, это крутое время и завтра у нас очень важный день», - отметил довольный Добрынин.

Как известно, Даша Квиткова и Никита Добрынин – единственная пара, которая осталась вместе после проекта «Холостяк». За 10 сезонов шоу только им удалось сохранить отношения.

Ранее мы писали, что Никита Добрынин нарвался на критику из-за спиртного в руках беременной жены. Парочка снялась в рекламе шампанского, забыв о том, что шампанское в руках беременной девушки будет выглядеть не очень правильно.

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