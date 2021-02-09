Головний герой "Холостяка" Микита Добринін влаштував романтичний відпочинок з вагітною дружиною

Зараз чоловік проводить вільний час з молодою дружиною, яка знаходиться на п'ятому місяці вагітності. Микита разом з Дашею провели також яскравий відпочинок на Мальдівах і зробили досить багато фото і відео звідти, які періодично тепер показують в Instagram.

Цього разу Микита розповів про різницю відпочинку вдома і на розкішному курорті, чим і здивував фанатів. Свій пост Добринін супроводив відповідним фото:

"Знаєте, яка сьогодні різниця між Києвом і Мальдівами? Та ніякої різниці😅 вже нікуди не поспішаєш, всі зустрічі переніс в онлайн і навколо пустеля. Ще помітив, що зараз прям дико стресовий період, море справ і і купу нервів. Якщо думаєте, що ви одні такі, розслабтеся, всі зараз живуть в режимі «ретроградний Меркурій»», - написав Микита.

Ось як реагують в мережі:

«Видихаємо🤌🏽;Які ви красиві 😍😍😍 нескінченного щастя вам❤️; Гарненькі🤗❤️; найкращі💞; Яка краса 😍🥰; Це точно; Спасибі і ретроградному Меркурію теж😁; Дуже круто!😍 ; Фото, природа, Ви-все виглядає шикарно💕; класно! Тепер всі свої проблеми можна звалити на ретроградний Меркурій!😉 ; Так, на моє здоров'я це вплинуло 🥺 сподіваюся на краще👍 🏻 😁».

Також раніше дружина Микити Даша зняла ролик, в якому в комічній формі акцентувала увагу на недоліки нервового чоловіка. У відео вона показала, як Микита забуває прибирати за собою у ванній, голосно говорить по телефону, дратується, коли у нього щось не виходить і смітить одягом, викидаючи її на підлогу або диван.

"Один день з життя мого чоловіка😈», - написала Квіткова.

Нагадавши, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала животик, не стримавши емоцій: "нарешті...".

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