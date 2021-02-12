Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова показала фігуру в новому образі

Як розповіла Даша кілька тижнів тому, за весь час вагітності вона тоді набрала лише три кілограми і на 15 тижні її вага становила всього 58 кг.

"Я зважуюсь вранці, перш ніж почати пити, їсти і багато ходити. Перед вагітністю я важила 55 кілограм, могла обмежувати себе в їжі, дотримувалася дієт або пропускала прийоми їжі", - говорила дівчина.

Тепер же вона розповіла, як змінилася її фігура на п'ятому місяці вагітності показала, що величезні джинси, які вона купила раніше, тепер на неї в самий раз.

Дівчина також зазначила, що в цей день «дозрів грейпфрут», говорячи про те, якого розміру приблизно зараз її дитина. Даша написала, що всередині неї росте міцна людина і пораділа своєму животу.

"Як тільки дізналася про вагітність, відразу ж відпустила всі свої рамки. Так, я зараз можу дозволити собі з'їсти шпроти з крабовим салатом. Ну, а коли, якщо не зараз, мені насолоджуватися цією можливістю", - говорила Даша на відпочинку.

До цього дівчина показала, як позувала в яскравому купальнику посеред океану. Сидячи на дошці для серфінгу з веслом, дівчині вдалося підкреслити і засмагле тіло і кругленький живіт в цілому.

"Беремо максимум від останнього дня на Мальдівах️ ️ Завтра додому, навіть не віриться, що засипати ми будемо вже в обнімку з нашим котом🥰», - написала Квіткова.

Шанувальники відразу відповіли:

"Як красиво вагітна, животик, стегна округлилися, жіночно🎊; Даша, скажіть будь ласка, а в самому океані купатися дозволено?; Так вже видно животик🥰; Все хороше має бути дозовано, інакше воно знеціниться!!!! 😁 а котик між іншим теж вже скучив 😉; Красотища😍; як же красиво 😍; вагітна лялечка Барбі🤰 😍; як героїня мультика-це перша асоціація!❤️».

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