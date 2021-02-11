Герой шоу "Холостяк", радіоведучий Микита Добринін, порадував новими кадрами зі своєю коханою, Дашею Квітковою
Пара познайомилася на зазначеному проєкті, пише Politeka.net. Дівчина неодноразово заявляла, що вона "хитра", і після зустрічі Добринін припустив, що Даша нещира з ним.
Друзі відрадили Микиту виганяти Квіткову з проєкту, а пізніше між парою виникла іскра. Після шоу Микита і Даша одружилися, а нещодавно дівчина оголосила про вагітність.
Пара часто показує, як і де проводить час. Цього разу радіоведучий опублікував відео в сторіс. Він разом з коханою йшов, взявшись за руки.
"Зараз буде просто унікальний момент! Всі, хто переживав - Даша в шапці! І ми нарешті йдемо, зробити собі невелику перерву серед цього робочого дня", - розповів Добринін.
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Варто зазначити, що пара прийшла в один із закладів обідати.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, що користувачі мережі потурбувалися про здоров'я зірки, коли вона в снігопад позувала без шапки.
"Ви класні, фото класні, але моя думка, нехай краще Даша побереже зараз себе і тільки своє здоров'я", "бережіть себе, одягайтеся тепліше і шапку не забувайте 🙏 😉 ", - написали одні з підписниць.
Даша зазначила наступне, щоб заспокоїти своїх шанувальників: "Не холодно, не замерзла, не захворіла, все відмінно".
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