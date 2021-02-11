Герой шоу "Холостяк", радиоведущий Никита Добрынин, порадовал новыми кадрами со своей возлюбленной, Дашей Квитковой

Пара познакомилась на указанно проекте, пишет Politeka.net. Девушка неоднократно заявляла, что она "хитрая", и после встречи Добрынин предположил, что Даша неискренняя с ним.

Друзья отговорили Никиту выгонять Квиткову из проекта, а позже между парой возникла искра. После шоу Никита и Даша поженились, а недавно девушка объявила о беременности.

Пара часто показывает, как и где проводит время. В этот раз радиоведущий опубликовал видео в сторис. Он вместе с возлюбленной шел, взявшись за руки.

"Сейчас будет просто уникальный момент! Все, кто переживал - Даша в шапке! И мы наконец-то идем, сделать себе небольшой перерывчик среди этого рабочего дня", - рассказал Добрынин.

Стоит отметить, что пара пришла в одно из заведений обедать.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, что пользователи сети побеспокоились о здоровье звезды, когда она в снегопад позировала без шапки.

"Вы классные, фото классные, но мое мнение, пусть лучше Даша побережет сейчас себя и только свое здоровье", "Берегите себя,одевайтесь теплее и шапку не забывайте🙏😉", - написали одни из подписчиц.

Даша отметила следующее, чтобы успокоить своих поклонников: "Не холодно, не замерзла, не заболела, все отлично🤍".

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