"Холостяк" Микита Добринін, який скоро стане батьком, розповів, які бажання виникають у його дружини серед вечора

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram щасливий Добринін опублікував відео з ліфта. Він вирішив поділитися з шанувальниками одкровенням про час, який проводить з вагітною дружиною Дашею Квітковою.

"Даша попросила купити: банани, морозиво, мандарини, сік", - підписав відео Добринін.

Він також зазначив, що дуже щасливий у такі моменти.

"Чесно скажу, кайфую від цього часу, який ми зараз проживаємо, коли (ще не вночі), але довелося йти в магазин купувати морозиво, мандарини. І нам ще доставили їжу. Загалом, це крутий час і завтра у нас дуже важливий день", - зазначив задоволений Добринін.

Як відомо, Даша Квіткова і Микита Добринін – єдина пара, яка залишилася разом після проекту «Холостяк». За 10 сезонів шоу тільки їм вдалося зберегти відносини.

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