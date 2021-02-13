"Холостяк" Микита Добринін, який скоро стане батьком, розповів, які бажання виникають у його дружини серед вечора
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram щасливий Добринін опублікував відео з ліфта. Він вирішив поділитися з шанувальниками одкровенням про час, який проводить з вагітною дружиною Дашею Квітковою.
"Даша попросила купити: банани, морозиво, мандарини, сік", - підписав відео Добринін.
Він також зазначив, що дуже щасливий у такі моменти.
"Чесно скажу, кайфую від цього часу, який ми зараз проживаємо, коли (ще не вночі), але довелося йти в магазин купувати морозиво, мандарини. І нам ще доставили їжу. Загалом, це крутий час і завтра у нас дуже важливий день", - зазначив задоволений Добринін.
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Як відомо, Даша Квіткова і Микита Добринін – єдина пара, яка залишилася разом після проекту «Холостяк». За 10 сезонів шоу тільки їм вдалося зберегти відносини.
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