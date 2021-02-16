Беременная победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным Даша Квиткова поделилась домашним видео с распаковкой подарков
Девушка несколько дней назад узнала пол ребенка, по этому поводу они с супругом решили устроить целую вечеринку-сюрприз и получили множество поздравлений. После того, как торжество прошло, пара отдохнула и влилась в привычный ритм жизни, она начала рассказывать о своих впечатлениях.
Не обошлось и без традиционного видео с распаковкой подарков от гостей. Даша решила записать специальный ролик, разложив подарки перед собой и раскрывая упаковки, так как ее просили сами фанаты:
«Мини распаковка подарков🤍 Надеюсь вы найдёте что-то для себя, а возможно для ваших друзей, которые сейчас в ожидании чуда🤰🏼 Приятного просмотра🤍 p.s. записывала видео дома у родителей, на фоне племяшка смотрит мультики и родные за столом☺️», - написала Даша.
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Вот как реагируют фанаты:
«Очень ждала эту распаковку 😍😍; Офигенные подарки) вам же срок в июле если я правильно поняла? Комбинезончики не по сезону😢; 🙌супер; Какие вы милыееее❤️; Какие дорогие сердцу подарки; Пледов много не бывает); Книга просто супер выручалка, как только узнали что беременные, купили ее, много полезного и все советы дельные👏; слепок можно сделать после рождения, а второй в годик и сравнить размеры потом❤️🙌Крутые и нужные подарки».
Напомним, днях супруги узнали пол своего ребенка.
В своем сторис Инстаграм 14 февраля будущий отец рассказал об эмоциях, которые пережил.
"Вчера был просто нереальный вечер. Я даже успел расплакаться, когда мы лопали шарик. Естественно, это все от счастья. Я просто испытываю счастье. Даша сейчас отдыхает, а я еду на тренировку. Мы едем на завтрак с друзьями и это все настолько круто", - рассказал Никита.
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