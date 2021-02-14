Герой шоу "Холостяк", радиоведущий Никита Добрынин, рассказал о своих впечатлениях, когда он узнал пол своего ребенка
Добрынин и, его уже возлюбленная, Даша Квиткова познакомились на проекте "Холостяк", пишет Politeka.net.
Пара поженилась, а сейчас Даша беременная. На днях супруги узнали пол своего ребенка. Они сделали себе сюрприз, узнав кого ждут с помощью модной сейчас услуги - оба лопнули шарик на камеру, и в результате из него вылетело голубое конфетти. Таким образом, все узнали, что возлюбленные ждут мальчика.
В своем сторис Инстаграм 14 февраля будущий отец рассказал об эмоциях, которые пережил.
"Вчера был просто нереальный вечер. Я даже успел расплакаться, когда мы лопали шарик. Естественно, это все от счастья. Я просто испытываю счастье. Даша сейчас отдыхает, а я еду на тренировку. Мы едем на завтрак с друзьями и это все настолько круто", - рассказал Никита.
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Позже радиоведущий опубликовал видео, как занимается в тренажерном зале. Он качал руки, сверкая мускулами на одном из тренажеров.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что на проекте после первой встречи с Дашей Квитковой, Добрынин, посчитал ее неискренней и хотел даже распрощаться с ней. Однако друзья отговорили его выгонять девушку из проекта, а позже между парой возникла искра.
Сейчас пользователи сети следят за жизнью пары, а те постоянно радуют поклонников.
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