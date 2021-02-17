Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, показала уникальное фото
Как передает Politeka.net, 22-летняя девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм любопытный кадр, отвечая на вопрос одного из подписчиков.
У беременной Даши поинтересовались природой ее кучерей. Девушка порой выпрямляет локоны, однако чаще показывается на публике с роскошной кучерявой шевелюрой.
"Подскажите, пожалуйста, ваши кучеряшки от кос или какая-то долговечная укладка?", - спросили у жены Добрынина.
"Устала отвечать на этот вопрос. Ничем волосы не кручу, биозавивку не делаю, - немного резковато ответила Даша, добавив, - Мои кучерявые волосы - это мечта моей мамы. Все от рождения. Но с каждой неделей беременности мои волосы перестают завиваться, так как меняются гормоны".
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В доказательство Квиткова прикрепила архивное фото, на котором предстала совсем еще крошкой на руках у белокурой девушки, похожей на нее сейчас как две капли воды. Оказывается, эта девушка - мама Даши. Просто невероятное сходство, что сразу бросается в глаза.
К слову, на фото ниже сама Даша - у них с мамой реально одно лицо.
Ранее мы сообщали, Квиткова поделилась бэкстейджем одной из фотосессий, показав, как выглядит без фильтров. Улыбающаяся жена Добрынина, с распущенными волосами, позировала в боди телесного оттенка, накинув на плечи мужской пиджак серого цвета. Девушка не стесняется показывать свой беременный животик, наоборот, хочет запечатлеть каждую секунду своего интересного положения.
Недавно пара раскрыла, что у них будет сын.
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