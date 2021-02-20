Беременная победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным Даша Квиткова рассказала о недостатках мужа

Даша Квиткова ждет первенца вместе с экс-Холостяком Никитой Добрыниным. О том, что они ждут ребенка, Даша и Никита рассказали в Инстаграм во время путешествия на Мальдивах. Пара также устроила вечеринку по случаю объявления пола ребенка и сделала из этого себе сюрприз.

Теперь же они оба активно ведут свои профили в социальных сетях и часто отвечают на интересующие поклонников личные вопросы. К примеру, недавно Квиткова решила рассказать, почему не считает своего избранника идеальным и какие недостатки у Никиты на самом деле есть:

«Начнем с того, что идеальных людей не существует. И я тоже не идеальная, вот. Что, наверное, раздражает в Никите больше всего, так это его упертость. Выводит из себя, когда говорит: Вот я сказал, значит так и будет, да!», - прокомментировала Даша.

До этого девушка показала, как позировала в ярком купальнике посреди океана. Сидя на доске для серфинга с веслом, девушке удалось подчеркнуть и загорелое тело и округлившийся живот в целом.

«Берём максимум от последнего дня на Мальдивах☺️ Завтра домой, даже не верится, что засыпать мы будем уже в обнимку с нашим котом🥰», - написала Квиткова.

Поклонники сразу ответили:

«Как красиво беременная, животик, бедра округлились, женственно🎊; Даша, скажите пожалуйста, а в самом океане купаться разрешено?; Так вже видно животик🥰; Все хорошее должно быть дозировано, иначе оно обесценится!!!! 😁 а котик между прочим тоже уже соскучился 😉; Красотища😍; Как же красиво 😍; Беременная куколка Барби🤰😍; как героиня мультика - это первая ассоциация!❤️».

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