Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова отправились на отдых к морю после Мальдив

Как сообщает Politeka.net, один из самых популярных участников романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин увез беременную жену Дашу Квиткову на отдых в солнечный Египет. И это при том, что парочка только недавно вернулась из сказочного отдыха на Мальдивах.

В своем микроблоге Instagram Даша опубликовала милое фото из аэропорта, на котором позирует вместе с Никитой, а в подпсии к нему рассказала о бессонной ночи по пути на отдых. На снимке парочка запечатлена в холле аэропорта, беременная Квиткова присела на чемодан, а ее муж стоит рядом и обнимает. Для путешествия оба выбрали светлые спортивные наряды, еще и теплые, учитывая февральскую погоду в Украине.

По словам девушки, в первом часу ночи они отправились в аэропорт, а уже к девяти утра прибыли в отель, перекусили и побежали к морю. "В 07:30 утра приземлились. Ждали чемоданы около часа. К 09:00 мы приехали в отель. Выдохнули, поели, и вышли к морю. В 11:30 легли спать. Привет, Шарм", - написала Даша в подписи к фотографии. Также она призналась, что несмотря на свое интересное положение перелет перенесла хорошо и даже на удивление спокойно.

Фолловеры девушки тут же принялись активно обсуждать снимок сладкой парочки, засыпая их комплиментами и пожеланиями хорошего отдыха. "Хорошего отдыха вам", "Красавчики, отличного настроения и отдыха", "Что за отель?", "Такие милые, хорошенько отдохните", "Красивые", - пишут в комментариях к фото.

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