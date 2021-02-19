Даша Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, снялась в весьма провокационной фотосессии во время беременности

Молодая 22-летняя жена Никиты Добрынина решила поделиться превью-кадрами из своей фотосессии. Как известно, победительница «Холостяка Даша Квиткова сейчас находится на пятом месяце беременности. Но это не мешает ей вести активный образ жизни, постоянно находиться в делах и сниматься для стильных кадров.

На откровенную студийную съемку она решилась с мужем, который также был раздет по пояс. На превью-кадрах Квиткова показала, как изначально готовилась к фотосессии и выглядела до подготовки. На Даше было стильное черное белье без принтов и такая же простая рубашка, снятая с плеча и надетая только на одну сторону.

Таким образом девушке удалось частично скрыть свой округлый живот. В целом, она засветила не только округлый животик, но и пышные бедра и подтянутые ножки. Квитковой также сделали легкую укладку с эффектом мокрых волос и нанесли нюдовый макияж.

От комментария не удержался и сам супруг Даши, написав: «Мне конечно повезло с такой красоткой».

Такеж Даша рассказала немного о своей биографии.

"Я беременна 19 недель. Мы стали мужем и женой в мае 2020 года. Давайте посчитаем? Моя беременность была нами запланирована", - ответила блогер.

Девушка заявила, что если бы у них был страх, что поспешили с ребенком, то они бы не планировали своего сына.

Также Дашу спросили, как она научилась ощущать себя взрослой. Даша написала, что даже ее мама все время говорит "Даша всегда спешить жить." и рассказала подробности своего рождения. "Я родилась в 6 месяцев, потому что мне уже надо было", - рассказала Даша.

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