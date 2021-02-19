Даша Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, снялась в весьма провокационной фотосессии во время беременности
Молодая 22-летняя жена Никиты Добрынина решила поделиться превью-кадрами из своей фотосессии. Как известно, победительница «Холостяка Даша Квиткова сейчас находится на пятом месяце беременности. Но это не мешает ей вести активный образ жизни, постоянно находиться в делах и сниматься для стильных кадров.
На откровенную студийную съемку она решилась с мужем, который также был раздет по пояс. На превью-кадрах Квиткова показала, как изначально готовилась к фотосессии и выглядела до подготовки. На Даше было стильное черное белье без принтов и такая же простая рубашка, снятая с плеча и надетая только на одну сторону.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Пышногрудая жена продюсера "Квартал 95" позволила себе лишнее, лифчик как ветром сдуло: "Разрешите..."
Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…»
Редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед"
"Покойтесь с Богом": внезапно остановилось сердце выдающегося украинца, трагические детали
Таким образом девушке удалось частично скрыть свой округлый живот. В целом, она засветила не только округлый животик, но и пышные бедра и подтянутые ножки. Квитковой также сделали легкую укладку с эффектом мокрых волос и нанесли нюдовый макияж.
От комментария не удержался и сам супруг Даши, написав: «Мне конечно повезло с такой красоткой».
Такеж Даша рассказала немного о своей биографии.
"Я беременна 19 недель. Мы стали мужем и женой в мае 2020 года. Давайте посчитаем? Моя беременность была нами запланирована", - ответила блогер.
Девушка заявила, что если бы у них был страх, что поспешили с ребенком, то они бы не планировали своего сына.
Также Дашу спросили, как она научилась ощущать себя взрослой. Даша написала, что даже ее мама все время говорит "Даша всегда спешить жить." и рассказала подробности своего рождения. "Я родилась в 6 месяцев, потому что мне уже надо было", - рассказала Даша.
Напомним, что беременная жена "Холостяка" Добрынина похвасталась подарками для ребенка: "Какие дорогие...".
Также на сайте Politeka писали, как "Холостяк" Добрынин неожиданно расплакался, раскрыв причину: "Просто нереальный...".
Politeka рассказывала, что "Холостяк" Добрынин показал, как исполняет капризы беременной жены: «Честно скажу…»