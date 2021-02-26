Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова похвасталась своим беременным животиком

Утренний снимок после пробуждения знаменитая блогер разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Доброе утро от нас двоих", - написала Квиткова, сделав селфи с животиком в одном лишь нижнем белье.

Молодая будущая мамочка прошлась пальчиками по животику, слегка улыбнувшись своему изображению в зеркале, и миллионам поклонников, которые наблюдают за девушкой.

Фанаты сразу же бросились описывать свои чувства, охвативши их от увиденного.

"Какие милые", "Зато какой красивый малыш будет 😍", "Волшебный животик!", "Милашество😍", "Вы прекрасны", "Идеальная фигура❤️❤️❤️", "Просто невероятно красивое, и нежное видео❤️❤️❤️", "Ой, клас😍", "Я вчора тільки переглядала свої фото вагітної))", "Прекрасна пора🙌 Вы восхитительная Дашуня❤", "Дуже гарнюня, вагітність тобі личить😘", "Дуже красива мамочка. Животик нормальний!", - написали фанаты.

Даша с Никитой находятся в Египте. Они отдыхают, набираясь солнечных лучиков в чужой стране

В сторис будущая мама рассказывала, что она не смогла спать всю ночь, потому что ребенок активничал. Под утро поняла, что причина в том, что ребенок голодный, думает Даша.

Девушка обожает снимать сторис, поэтому поклонники знают буквально каждый шаг своей любимицы.

Также Даша признавалась, что на не рассчитала одежду, и не влазит ни в одни штаны, в которых летела в Египет.

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