Беременная победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным Даша Квиткова показала, как спасается от холода на отдыхе
После объявления о беременности, Даша начала активно вести Инстаграм и показывать яркие фото с округлым животом. Девушка сразу отметила, что очень взволнована и только изучает тему материнства. Также она рассказала, что отказалась от всяких ограничений в еде и наслаждается важным периодом в своей жизни.
«Такая безумная легкость, когда улыбка не сходит с твоего лица, вдохновение льётся через край, заряд сил и ощущение, будто я никогда еще не была настолько счастлива. Наш богатырь, который растёт по минутам и даёт нам знаки, что он нас слышит и тоже ждёт встречи» - рассказала недавно Даша в Инстаграм.
Как видно на фото, представленных в разделе Стори, девушка не отказывается от отдыха с мужем, причем отдыха активного. Именно поэтому они улетели на отдых снова после Мальдив.
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Несмотря на то, что выбрала пара теплый курорт, по вечерам девушке холодно и она решила показать, как согревается по вечерам.
Ранее мы писали, что после праздничной вечеринки не обошлось без традиционного видео с распаковкой подарков от гостей. Даша решила записать специальный ролик, разложив подарки перед собой и раскрывая упаковки, так как ее просили сами фанаты:
«Очень ждала эту распаковку 😍😍; Офигенные подарки) вам же срок в июле если я правильно поняла? Комбинезончики не по сезону😢; 🙌супер; Какие вы милыееее❤️; Какие дорогие сердцу подарки; Пледов много не бывает); Книга просто супер выручалка, как только узнали что беременные, купили ее, много полезного и все советы дельные👏; слепок можно сделать после рождения, а второй в годик и сравнить размеры потом❤️🙌Крутые и нужные подарки».
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