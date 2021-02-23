Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова похвасталась большим животом

Герой шоу "Холостяк", радиоведущий Никита Добрынин, был покорен Дашей, однако не с первых дней их знакомства, пишет Politeka.net. Сначала "холостяк" думал, что Даша не искренна с ним, но все же оставил на шоу. Позже мужчина влюбился в красотку.

Пара стала строить отношения за рамками шоу. Оба поженились, а также сейчас ждут ребенка.

Пара активно делится новостями и фотографиями о беременности.

В одном из последних постов Дарья показала живот, позируя в купальнике. Красотка позировала близко к камере, гладила округлую часть тела и улыбалась.

"Два довольных человека🤍 p.s. простые фото на телефон еще актуальны?☺️", - написала Даша.

За три часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев:

"Пузико растёт не по дням, а по часам 🥰", "Классные настоящие фото на телефон а не наигранные 😍Где покупали купальник ?", "Солнышки любимые!", "Аж самой захотелось, опять 🤰", "Дарья, вы прекрасны", "Простые фото самые милые😍😍😍", "Счастливая ❤️", "❤️❤️❤️😇😇😇😇Пузикожитель", "Счастливая😍❤️", "Очаровательные два человека😍", "Даша, вы красотка! Беременность вам к лицу 😍😍😍", "Простые фото из жизни лучше всего!", "Ты наш карапузик)))))", "Почему это так мило", "Какие вы классные", "Вы огонь 🔥", "Как хорошо 😍 всегда говорила, что беременность делает женщину еще красивее 😍😍 Вам очень идет это состояние ❤️".

Напомним, беременная жена "Холостяка" Добрынина впервые показала животик, не сдержав эмоций: "наконец...".

Как сообщала Politeka, скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "все участницы отказались...".

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