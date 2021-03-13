Новый герой реалити-шоу "Холлостяк" Михаил Заливако расстался сразу с девятью девушками во втором эфире шоу

Вчера вечером, 12 марта прошел второй эфир известного романтичного шоу «Холостяк», во время которого стали известны имена девушек, которые покинут проект в самом его начале. Изначально на шоу пришло довольно много красавиц и Михаил Заливако – главный герой этого сезона, не стал отказывать девушкам в первых встречах.

Однако, после того, как прошли на индивидуальные и групповые свидания, мужчина уже смог сделать свой выбор. Сразу девять участниц покинули проект: кто-то уезжал прямо со свидания, другие же отправлялись домой с Церемонии роз.

С кем именно во 2 выпуске Холостяк решил попрощаться:

Фанаты не смогли пройти мимо таких новостей:

«Прогнал самых красивых, я в шоке; Хорошие, еще найдут любовь; Решение холостяка ,вообще не понятно; Уже берусь ванговать что Лизу вижу в финале!Кто со мной согласен?; жаль Аню; 😢Было неожиданно... Аня достойна самого лучшего, у нее ещё все впереди!; Все одинаковые, как инкубатор... ; Сразу так много девочек отсеял. Хм... Раньше такого не было; Нормально так выгоняет; Визитка шоу, у барышень, губы)))); Но, всё просто - покорило кокетство Кати; Будто он с "силиконом" хочет семью».

Как оказалось, Михаил развел претенденток на руку и сердце в разные дома, где разместили все 29 участниц. Одни девушки будут жить в домике у озера, а другие в домике в лесу.

По правилам, девушки должны были после знакомства отправиться в зал, где сесть на диваны с категориями: "честная", "умная", "красивая" или "авантюрная". Некоторые из участниц 11 сезона получали розу и отправлялись в дом, даже не дойдя до зала. Таким образом Михаил разделил участниц.

В коротком ролике девушки, узнав о наличии соперниц, прореагировали не совсем адекватно, многих новость о наличии соперниц разозлила.

Напомним, что беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина в белье обескуражила новой фигурой: "Пишите вы, а стыдно мне"

Как сообщала Politeka, имя победительницы "Холостяка", укравшей сердце Заливако, раскрыли в Сети: "Нереально красивая..."

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник неожиданно обсудил участниц: "Ошибки сделали..."