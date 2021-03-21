Юлия Зайка и "Холостяка" поделилась дальнейшими планами на проекте
Как передает Politeka.net, размышлениями о будущем девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Отметим, что во время последнего выпуска шоу между девушкой и холостяком произошла первая близость.
Украинцы в сети уже активно обсуждают их страстный поцелуй, а некоторые даже пророчат Юлии победу в проекте.
На своей страничке в Instagram девушка решила приоткрыть закулисья шоу.
"На чайной церемонии Миша объяснил свою позицию по поводу второго дома. Меня удовлетворил его ответ: желание узнать каждую девушку получше и забота о нашем комфорте. Эмоции возмущения утихли и на их место пришёл здравий рассудок. В любом случае - это его выбор. Я была очень рада, что мы сняли этот вопрос с повестки дня", - рассказала Юлия.
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Также девушка отметила, что не собирается сдаваться и будет бороться за сердце холостяка.
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"Пришло время заняться развитием наших с Мишей отношений", - подытожила Зайка.
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