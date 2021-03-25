В сети появились горячие кадры со съемок реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако

Как сообщает Politeka.net, в YouTube телеканала СТБ опубликовали видеоанонс нового выпуска шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако. Зрителям его покажут уже в пятницу, 26 марта, а пока украинцев решили заинтриговать пикантными кадрами со съемок (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В коротком ролике анонса можно увидеть нарядных красоток-участниц, которые пришли на тематическую вечеринку с Михаилом Заливако. Девушки и главный герой сидят за столом и что-то оживленно обсуждают, каждая из участниц хочет соблазнить и покорить холостяка. Но тут, в какой-то момент, одна из девушек опускается под стол, где сидит Михаил, вызвав бурную реакцию присутствующих на мероприятии.

Что девушка делала под столом рядом с главным героем из видео не понятно, однако зрителям показали весьма неоднозначную реакцию других участниц на эту выходку брюнетки. Так, одна из девушек рассказала о своих впечатлениях. "Я поворачиваюсь, а она уже под лавкой. Ну это жесть, это реально жесть!", - высказалась участница о выходке своей конкурентки. Надо сказать, что и сам Заливако был в шоке от поведения этой участницы, у парня аж пот выступил на лбу от увиденного.

Надо сказать, что пользователи в комментариях тоже бурно отреагировали, и комментируя этот анонс слов не подбирали. "Ой, прям залезла под стол, прям к Холостяку. Драма, несите успокоительное. На деле же небось поправляла застёжку на своих туфлях", "СТБ намеренно взяли ее в проект. Они знали, кто она и чем занималась. Они просто любят публично разоблачать людей и позорить. Ради рейтингов, конечно же...", "Она залезет под стол, а там такое... Просто мастера драмы. Не думаю, что там что-то особенное, чем можно удивить взрослую аудиторию телеканала", - пишут в комментариях.

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