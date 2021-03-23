Известное реалити шоу на СТБ "Холостяк" продолжает держать в напряжении зрителей, как стало известно, одна из участниц сама ушла из проекта

Как пишет Politeka.net, одна из участниц не выдержала нахождения вместе с претендентками на руку и сердце Михаила Заливако и ушла из проекта. Ею стала актриса фильмов для взрослых "Адель Асанти", Настя.

В третьем выпуск главный герой попрощался с большим количеством девушек, однако одна из девушек оставила шоу самостоятельно. Настя раньше снималась в фильмах для взрослых и пришла найти счастье в проекте.

Однако девушка не рассчитала, что обстановка на проекте может быть такой "токсичной". Участницы "дома в лесу" устроили настоящую травлю Насте. Девушка решила, что покинуть шоу будет лучшим решением. На своей странице в Инстаграм девушка рассказала, почему покинула реалити "Холостяк-11".

Уходя, Настя заявила, что не может в такой обстановке ни бороться за мужчину, ни находиться. "Бороться за мужчину в такой обстановке я не могу. И оставаться в таком коллективе я тоже не хочу", - заявила актриса.

Отдельній пост девушка посвятила своему уходу из проеткта: "Я остаюсь обычным человеком, но меня больше так не воспринимают ! В моей жизни произошли большие изменения, я познала себя 🙏🏼 ❤️, а вот Михаилу я желаю обрести любовь на проекте, ваша Настя 🙏🏼❤️".

Зрители поддержали девушку, которая среди всех участниц казалась им одной из самых адекватных.

"Жаль, хорошая девочка", "Она слишком хороша для этого отродья", "Настя молодец. В том котле жить, себя не уважать!", "Миша красиво провёл. Она бы там не выжила...", "Классная девочка🔥. Жаль что ушла, самая красивая, и добрая ❤️", "Жалко, ушла адекватная участница😢✨", "Харизматичная очень. Интересно было бы за ней дальше наблюдать в шоу)", "Первая и единственная которая сказала "уйду" и ушла. Ответила за свои слова. Красотка" - написали поклонники.

Напомним, что с Добрыниным случилась беда после скандала на российском "Холостяке", проект пришлось покинуть: "получил..."

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