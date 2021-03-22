Украинских «холостяк» Никита Добрынин неожиданно покинул российскую версию проекта

Ранее пользователей соцсетей взволновала новость о том, что бывший участник украинского шоу «Холостяк» Никита Добрынин стал ведущим российской версии проекта со скандальным рэпером Тимати.

Однако, Добрынин пробыл на проекте совсем недолго: представители российского телеканала ТНТ объявили о том, что его пришлось заменить. По их словам, Добрынин получил положительный тест на коронавирус.

Из-за этого у проекта появится новый ведущий. Впрочем, его имя пока держится в тайне.

Примечательно, что Добрынин стал не первым ведущим, который покинул восьмой сезон российского «Холостяка». До него проект должен был вести белорус Дмитрий Кохно, однако еще до премьеры сезона ему также пришлось уйти из шоу. Причина была та же, что и у Добрынина – он заразился китайским вирусом.

Стоит отметить, что участие Добрынина в российском «Холостяке» вызвало бурю негодования среди интернет-пользователей. Они припомнили шоумену войну на Донбассе и аннексию Крыма. Кроме того, люди отмечали, что главный герой российской версии шоу, Тимати – известный сторонник Владимира Путина.

Впрочем, Добрынин заявил, что для него важна не политика, а любовь.

«И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи», - утверждал Никита.

Впрочем, многих пользователей его оправдания не переубедили.

Напомним, Добрынин неожиданно объявился на российском "Холостяке", беременная жена осталась дома: "Я в шоке".

Как сообщала Politeka, раздетый "Холостяк" Добрынин разговорился после возвращения в Украину с беременной женой: "Не могу по-другому".

Также Politeka писала, что беременная жена "Холостяка" Добрынина в бесформенном белье выставила тело напоказ: "Растем со скоростью Формулы 1".