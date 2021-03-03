Украинский холостяк Никита Добрынин станет ведущим российской версии проекта

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Холостяк» раскрыли, кто будет ведущим российской версии шоу, в которой главным героем будет известный рэпер и предприниматель Тимати.

В паблике пишут, что ведущим нового сезона выбрали бывшего украинского холостяка Добрынина, который не только обрел свое счастье на программе, но уже ожидает своего первенца.

Добрынин заменит Петра Фадеева, который до сих пор был ведущим. Стоит сказать, что до Фадеева ведущим проекта был Дмитрий Кохно.

Известно, что Добрынин сам был холостяком на проекте, и главный герой ожидает, что Никита сможет помочь советом в выборе второй половинки для музыканта.

"Я в шоке!", "А это нормально, что ведущий куда лучше главного героя?)", "Очень круто 👍отличный выбор 😊😊", "Ого, неожиданно, но приятно😍", "Нравится Никита🔥", "Классс🔥", "Это самый лучший ведущий, желаю холостяку найти свою любовь😍", "Никита классный😍думаю с ним передача заиграет новыми красками😍", - отреагировали зрители шоу.

Напомним, что жена Никиты Добрынина Дарья Квиткова беременна, влюбленная пара ждет первенца. Блогерша Даша не так давно жаловалась, что у нее появился целлюлит и заметно округлилась фигура, девушка сделала акцент на весе.

Напомним, что раздетый "Холостяк" Добрынин разговорился после возвращения в Украину с беременной женой: "Не могу по-другому".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" Добрынина рассказала, как набрала лишний вес: "Вешу кг 80 уже...".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин вызвал бурю эмоций пикантным фото с беременной женой на отдыхе: "Смотрите, какая...".