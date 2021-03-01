Участник "Холостяка" Никита Добрынин показал чувственный кадр с супругой Дашей Квитковой, рассказав о приезде
На фото Никита показался раздетым, прикрывшись белым одеялом, но засветив оголенный торс. В его объятиях была супруга Даша, которая в рубашке обнимала мужа. Парочка нежилась, позируя для кадра, и совсем не переживала за такую публичность. Как известно, Квиткова сейчас находится в интересном положении и семейство ждет пополнение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Только вернулись в Киев. Самолёт приземлился, заехали мы с Дашей домой, затем я успел провести концерт и решить несколько дел.
Отдохнул по-всему после прилёта.
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Но не могу по-другому, кучу раз проверял", - написал Никита под фото.
Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:
"Крассавица и крассавчик.... Умнички, рада за вас", "Хорошая семья", "Такие милые", "Такие красивые и счастливые".
Мы писали, что звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова показала, как поправилась за время беременности.
“Перестала взвешиваться, так как уже тяжело держать тело на ногах, то ли еще будет… По ощущениям, я вешу 80 кг уже… При этом на еду я не налегаю – просто ем три раза в день", - рассказала Даша.
Напомним, "Холостяк" Добрынин вызвал бурю эмоций пикантным фото с беременной женой на отдыхе
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