Как всегда, на высоте

Известная блогер и победительница "Холостяка" беременная Даша Квиткова показала стильную фотосессию

Как сообщает Politeka.net известная победительница "Холостяка" беременная Даша Квиткова разместила фото показав свой животик. Даша обожает общаться со своими поклонниками на странице Instagram. Пост, который разместила беременная победительница Холостяка касался осознания.

Осознания счастья, жизни в настоящем и принятия того, что окружает тебя в данный момент. Такая философия счастья многим пришлась по душе. Даша сказала, что обожает способность быть счастливыми абсолютно везде.

"Наслаждаться, ценить каждый день и получать максимум удовольствия от того, что мы имеем. Не принимать как должное, а жить с большой благодарность внутри", - написала Даша.

Девушка считает, что неважно, где мы находимся, будь то Мальдивы, Египет или озеро неподалеку от дома, важно ценить то, что ты имеешь "жизнь до мелочей".

Девушка также понадеялась, что не утратит эту способность до конца дней.

Поклонники прокомментировали пост, порадовавшись за девушку:

"Фото нереальні😍 як і пост)", "Справді дуже важливо вміти відчувати щастя не залежно від того, де ти знаходишся", "Это самая правильная позиция жизни. Жить и наслаждаться жизнью, где бы ты не был. 😍 Красота)🔥", "Ви Неймовірна 😍😍😍", "Як гарно😍😍", "Огонь🔥🔥❤️", "Вау😍 Даааш🔥 так ніжно 🤤", "Очень красивая😍", "Самая красивая женщина ❤️💕🌸", - не слдержали эмоций поклонники.

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