Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова поделилась нежным семейным фото с мужем из постели

Даша и Никита проводят насыщенный событиями отпуск в Египте, где вместе с друзьями веселятся по полной программе. Несмотря на это, пара успевает пополнять контентом свой Инстаграм, где поклонники массово восхищаются парой.

Несколько часов назад Квиткова решила также поделиться романтичным постельным фото с мужем, у которого сидела на руках. Девушка в одном лифе на тонких лямках и белых штанах прижалась в постели к мужу. Сам Никита радостно улыбался и позировал на камеру, придерживая беременную жену.

В комментариях пользователи обсудили новый снимок и заодно засыпали счастливых будущих родителей новыми поздравлениями:

«Вам не кажется что Никита немного поправился тоже)))?; Кажется что у Вас двойная. На 20 недель такой большой уже😍; Самая милая беремяшка💔; Вы любовь❤️ Такие милые😍 клааасс)))❤️; Очень красиво😍🔥; Сколько тепла на фото; Очень мило❤️; Прелесть, пример всем мужчинам, как нужно любить...».

Также Даша решила рассказать в отпуске, как изменилась ее фигура за период беременности и что она теперь чувствует, принимая новую себя. Два дня назад Квиткова рассказала о том, как у нее появился целлюлит и заметно округлилась фигура. В этот же раз девушка сделала акцент на весе.

«Перестала взвешиваться, так как уже тяжело держать тело на ногах, то ли еще будет… По ощущениям, я вешу 80 кг уже… При этом на еду я не налегаю – просто ем три раза в день», - рассказала Даша.

Также она отметила, что даже в штаны своего костюма не влезает и пришлось показывать на себе только кофту. Предыдущий пост девушка сопроводила нежным кадром из постели, на котором позировала в простом лифчике без принтов.

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