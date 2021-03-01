Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова показала, как поправилась за время беременности
Даша решила рассказать в отпуске, как изменилась ее фигура за период беременности и что она теперь чувствует, принимая новую себя. Два дня назад Квиткова рассказала о том, как у нее появился целлюлит и заметно округлилась фигура. В этот же раз девушка сделала акцент на весе.
«Перестала взвешиваться, так как уже тяжело держать тело на ногах, то ли еще будет… По ощущениям, я вешу 80 кг уже… При этом на еду я не налегаю – просто ем три раза в день», - рассказала Даша.
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Также она отметила, что даже в штаны своего костюма не влезает и пришлось показывать на себе только кофту. Предыдущий пост девушка сопроводила нежным кадром из постели, на котором позировала в простом лифчике без принтов.
До этого пост, который разместила беременная победительница Холостяка касался осознания.
Осознания счастья, жизни в настоящем и принятия того, что окружает тебя в данный момент. Такая философия счастья многим пришлась по душе. Даша сказала, что обожает способность быть счастливыми абсолютно везде.
"Наслаждаться, ценить каждый день и получать максимум удовольствия от того, что мы имеем. Не принимать как должное, а жить с большой благодарность внутри", - написала Даша.
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