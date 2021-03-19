Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова показала настоящую себя без фильтров

Даша Квиткова оказалась в центре внимания после того, как объявила о своей беременности. Девушка не стала скрывать, как проходит этот период и прятаться от камер. Наоборот, она с легкостью показывает, как меняется и удивляет своей смелостью.

В начале беременности ее вес становил всего 55 кг, спустя пять месяцев Даша набрала больше десяти кг и села по указанию врача на специальную диету

«С каждым днем все больше похожа на кабачок-неваляшку» - рассказала Даша ранее.

"Растем со скоростью Формулы 1. И каждое утро у нас одинаковая проблема "что надеть". Я расту после силовых тренировок, Даша растет и без них.", - рассказал Никита Добрынин.

Для сравнения Квиткова также представила фото того, как выглядела до беременности в простом черном купальнике: «А моя тали в 59 см вернется вообще?» - написала она.

И все же в комментариях под фото в Инстаграм навязчивые пользователи начали засыпать девушку критикой, указывать ей, что делать и говорить, как она должна вести себя в этой ситуации.

После этого девушке пришлось дать первый серьезный комментарий:

"Одно дело, когда вы про меня "кудахкаете" в комментариях и разводите грязь, а другое дело, когда задеваете моих родных. И те, кто в тихушку "подлайкивает" такие комментарии, не удивляйтесь, что не можете попасть ко мне на страницу", - продолжила она, пожелав в конце всем "любви и адекватности".

Раньше поклонники были удивлены столь резкому набору веса у любимицы:

«Легкая тормознутость?); А носки и обувь скоро весело будет надевать; Ну прям растёт малыш и Вы вместе с ним не по дням, а по часам) 9 кг уже набрали🤪🤪🤪; такая малышка была; На 33 недели будет ещё веселее с машины вылазить 😅; 20 недель,и плюс 10 кг это не норма за всю должны набирать +10,12кг; 10 кг для 20 недели много и вредно для сосудов. Но Даша написала, что ее посадили на мини-диету; Блин,, вы толще меня, а на фото худышка,, как так😮».

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