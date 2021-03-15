Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова вспомнила о том, какой была до своей беременности

Сейчас Даша все свое время посвящает курсами, которые они с Никитой организовали, изучает тему беременности и показывает, как готовится к появлению на свет первенца, а также говорит о переменах. Дело в том, что Квиткова начала резко набирать вес, и хотя сама она уверяет, что все в норме и врач все контролирует, привыкнуть к новому телу не так просто.

По словам девушки, она учится принимать себя. Довольно быстро ее вес начал расти, и талия с 59 см ушла далеко за эти пределы. Заскучав по себе прошлой, девушка поделилась несколькими кадрами в разделе Стори.

На них она показала, как выглядела до беременности в простом черном купальнике. Даша подчеркнула привлекательное тело удачными ракурсами и покрутилась перед зеркалом: «А моя тали в 59 см вернется вообще?» - написала она.

«Мой вес 64 кг. Мой лечащий врач сказал, что я вошла в норму веса на этом сроке. Мой вес на начале был 55 кг. С этого дня набор веса будет быстрее, поэтому посадили на мини-диету. После 18:00 нельзя есть углеводы, а белки в любом количестве😌 С каждым днём все больше похожа на кабачок-неваляшку» - рассказала Даша немногим ранее

Раньше поклонники были удивлены столь резкому набору веса у любимицы:

«Легкая тормознутость?); А носки и обувь скоро весело будет надевать; Ну прям растёт малыш и Вы вместе с ним не по дням, а по часам) 9 кг уже набрали🤪🤪🤪; такая малышка была; На 33 недели будет ещё веселее с машины вылазить 😅; 20 недель,и плюс 10 кг это не норма за всю должны набирать +10,12кг; 10 кг для 20 недели много и вредно для сосудов. Но Даша написала, что ее посадили на мини-диету; Блин,, вы толще меня, а на фото худышка,, как так😮».

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