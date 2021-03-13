Беременная жена экс-холостяка Добрынина удивила фанатов резкими изменениями во внешности
Как передает Politeka.net Даша Квиткова показала свое перевоплощение из серой мышки в яркую красотку. Она запостила видео под трек Nicki Minaj Barbie Tingz. Даша появилась без косметики перед камерой и спросила: "Кто ты?"
Затем видео было снято уже с ярким мейком, скрывающим недостатки цвета лица и подчеркивающем достоинства – большие губы и красивые глаза девушки.
Поклонники восторженно приняли шуточное видео, прокомментировав пост Даши:
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"Wowwww😍😍😍", "Ваууууу🔥", "Очень красивая", "😍Красивый макияж😍", "Яка ти 😍😍😍😍😍", "Ну прям дуже 🔥🔥🔥", "И губы совсем не наколоты ......", "Какая помадка? Очень красивые))", "Круто намакияжилась...🔥🔥🔥 Готова в бой. Смелее забирай стрелы у амура и пали... Хотя ты уже давно попала", "Красотка😍😍", "Вы шикарно выглядите😍😍😍", "Як Вам личить вагітність😍😍😍 така шикарна❤️", - признались поклонники.
Никита Добрынин тоже не прошел мимо поста любимой и дважды отметил видео сперва огоньком, а после сердечком:
Недавно девушка призналась, что это нормально вести половую жизнь и разнообразия у них хватает, также девушка посоветовала обо всех таких вопросах консультироваться с самим доктором.
Напомним, что беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина в белье обескуражила новой фигурой: "Пишите вы, а стыдно мне".
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