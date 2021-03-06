Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова ответила поклонникам на волнующие вопросы

Герой шоу "Холостяк", радиоведущий Никита Добрынин, был покорен Дашей, пишет Politeka.net. После проекта пара продолжила отношения, поженилась и теперь ждет ребенка.

У обоих появилась масса поклонников, которые следят за их жизнью и готовы узнавать о них все новое. В этот раз Даша решила ответить в сторис на самые волнующие вопросы.

Так, Квиткова рассказала, что разница в возрасте между ней и ее возлюбленным составляет 10 лет, однако это совершенно не чувствуется.

Также жена Добрынина рассказала, что сейчас они планируют партнерские роды.

Кроме того, несмотря на внешнюю идиллию, у супругов случаются разногласия.

"Мы еще та парочка. Я такая гордая, вы бы знали) Стараемся просто всегда искать компромиссы и понимать, что отношения наши важнее всех ссор и споров", - поделилась девушка в одном из сторис.

Также пользователи сети спрашивали о беременности. В частности, Даша рассказала, что почувствовала шевеления малыша на 15-16 недели.

"Врач говорил, что я рано начну чувствовать, так как я масюня", - сообщила Квиткова.

Ранее мы писали, что Даша Квиткова на проекте после первой встречи не понравилась Никите Добрынину, который посчитал ее неискренней и хотел даже распрощаться с ней. Однако друзья отговорили его выгонять девушку из проекта, а позже между парой возникла искра, благодаря которой все и "закрутилось".

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