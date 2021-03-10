Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова поделилась домашним видео с неожиданным преображением

Даша объявила о беременности за две недели до пятого месяца своего положения. Сейчас Квиткова вместе с супругом активно изучает тему детей и семьи, того, какими родителями они станут и как готовиться к появлению на свет их первенца.

Уже известно, что пара ждет мальчика, о чем сами звезды узнали на тематической вечеринке. Сама Даша отметила, что пока еще учится принимать те изменения, что происходят в ее теле, ведь сейчас она уже набрала более десяти килограмм, что удивило поклонников.

В этот раз девушка показала милое видео с преображением и показала, как изменилась ее фигура. В топе, брюках и теплой кофте Квиткова покорила фанатов:

«в любом состоянии, в любом теле❣️ л ю б и т ь🌸», - написала Даша.

«Как быстро растете😍; Вы прекрасна😍😍; Дашенька, вам очень идёт беременность😻🥰; Красотка 😻; Дашуня-красуня😍; Такая нежная❤️; Красотка наша Дашунька ❤️; Красотка 😍; Потрясающая молодая мамочка! 🤍; Вауууу🔥🔥🔥красотка😍❤️; Очень красивая😍❤️; Сладкий пузик ❤️; Красотка ❤️😍; Дашуля, ты - вдохновение!😻🙏🏼», - отвечают в сети.

Также Квиткова рассказала, что на данный момент УЗД сделать так и не вышло, ведь малыш проснулся и все время крутился, закрываясь ручками.

«Мой вес 64 кг. Мой лечащий врач сказал, что я вошла в норму веса на этом сроке. Мой вес на начале был 55 кг. С этого дня набор веса будет быстрее, поэтому посадили на мини-диету. После 18:00 нельзя есть углеводы, а белки в любом количестве😌 С каждым днём все больше похожа на кабачок-неваляшку» - рассказала Даша.

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