Харьковский бизнесмен Михаил Заливако, который стал главным героем шоу "Холостяк 11", расшевелил публику неожиданным кадром с ребенком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Михаил опубликовал фото, сделанное в заведении. Он сидел за столом с маленькой девочкой. Заливако кормил ребенка, а также рисовал и играл с ней.

«Раз, два, три! -открывай рот, Ди», - подписал он фото.

Поклонницы сразу же обратили внимание на то, что девочка сильно похожа на Михаила. Некоторые даже предположили, что это может быть его дочь.

«Какие хорошенькие. Михаил это ваша дочка?», - спросила одна из поклонниц.

«Крестница», - отметил смущенный Заливако.

В комментариях под постом восхищенные зрительницы стали расхваливать нового холостяка. То, как Михаил умеет ладить с детьми, вызвало умиление у женской половины его подписчиков.

«Михаил, Вас надо снимать на ширик, поскольку бицепс не влезает в кадр», «Заметно что деток любит, и к семье готов)», «Какая милота, мне так хочется чтобы вы нашли свою любовь. Надеюсь, вы достойный мужчина. (прошлый холостяк разочаровал в конце)», «Милота, какой же мужчина - огонь просто», - пишут пользователи сети.

Напомним, что "Холостяк" Заливако расстался сразу с тремя девушками, кто решил уйти, не дожидаясь розы: "Она бы там не выжила...".

Как сообщала Politeka, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Также Politeka писала, что Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".