19 березня, о 19:00 відбувся 3 випуск проекту "Холостяк" з Харківським бізнесменом Михайлом Заливако
Як передає Politeka.net, з кожним ефіром пристрасті все більше розпалюються, а шоу покидає все більше дівчат.
Проект "Холостяк" набирає обертів. Головний герой продовжує краще впізнавати дівчат, яких залишив в реаліті.
Для Михайла Заливако 3 випуск ознаменувався новими емоціями, побаченнями і, нарешті, першим поцілунком.
Так, пристрасть у головного героя розгорілася з дівчиною Юлією, яка запам'яталася глядачеві костюмом зайчика на першому побаченні.
Українці в мережі вже активно обговорюють палкий поцілунок, а деякі навіть пророкують Юлії перемогу в проекті.
"Вони суперова пара. Сподіваюся, він зробить правильний вибір", "це не перший поцілунок, це любов з першого погляду, дуже красива пара", "Зайка найкраща дівчина на проекті і вони з Мішею один одному підходять", "вони підходять один одному) сподіваюся, Зайка переможе. Красива, мила, щира дівчина", - писали шанувальники шоу.
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Не обійшлося і без сумних подій.
Так, у прийшлому випуску на пів шляху до серця харків'янина Михайла Заливако, проект покинули аж п'ять дівчат.
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